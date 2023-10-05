شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعلن قائمته لوديتي زامبيا والجزائر في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجاري والذى يتخلله إقامة وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، في اطار الاعداد للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وعاد كلٌ من محمد النني ومحمود حسن (تريزيغيه) وحسين الشحات إلى القائمة.

وأدرج فيتوريا لاعب الوسط النني المحترف في أرسنال الإنجليزي، وتريزيغيه مهاجم طرابزون سبور التركي، بعد أن غابا عن المعسكر الأخير للإصابة، وثنائي الأهلي إمام عاشور والشحات.

في المقابل، خرج من القائمة المشاركة في مباراتي إثيوبيا وتونس في سبتمبر، سام مرسي ومحمد شريف وأسامة فيصل ومحمود مرعي وأحمد رمضان (بيكهام) وحسام عبد المجيد، كما استبعد محمد رضا (بوبو) وإبراهيم عادل للإصابة.

وفي ما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي.

الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد (زيزو)، إمام عاشور، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن (تريزيغيه)، حسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.