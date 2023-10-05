شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية يستعرض خططه المستقبلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار» اجتماعها السنوي بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن محاور الاتحاد وخططه المتواصلة للارتقاء ببرامج ومبادرات رفع شأن الخيل العربية عالمياً.

وشهد الاجتماع الذي ترأسه فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العمومية، استعراض واقع السباقات الحالية في كافة الدول والنقلة النوعية التي تشهدها سباقات الخيل العربية وارتفاع عددها بكافة دول العالم، ما يؤكد حسن برامج التخطيط التي يطبقها الاتحاد الدولي وانسجامه مع خطط الدول الداعمة لنهضة مسيرة الخيل العربية.

كما شهد الاجتماع اعتماد طلب انضمام 4 دول جديدة لمظلة الاتحاد الدولي وهي: الكويت، تشيلي، بوليفيا، أوروجواي، كما شهد الاجتماع انتخاب ممثلي 4 دول في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وهم: فرنسا، المغرب، عمان، السعودية التي حجزت مقعدها للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية منذ تأسيسه.

واستعرض الاجتماع ضمن أجندة أعماله التطورات الكبيرة لسباقات الخيول العربية في سلطنة عمان بعد التغيير الجذري في هيكلة الفروسية، وشهد الاجتماع أيضاً اعتماد آلية التحديث الجديدة في الموقع الإلكتروني، كما تمت الموافقة بعد الإجماع بالتصويت على قرار عدم مشاركة الأفراس في السباقات مباشرة لغاية تخطيها مدة 6 أشهر بعد الولادة، كما شهد الاجتماع عودة لبنان إلى أجندة سباقات الاتحاد الدولي للخيل العربية، بجانب مناقشة واستعراض اتفاقيات جديدة سترى النور في الجزائر خلال الفترة المقبلة، كما تمت الموافقة على رعاية مهرجان للخيل العربية في إيطاليا وسباقات في دول: أمريكا، بلجيكا، البرازيل، إيران، الجزائر، سوريا.

وقدمت تونس خلال الاجتماع شكرها وتقديرها لرئيس الاتحاد الدولي فيصل الرحماني، لدعمه وتبنيه مبادرة دفع جوائز الملاك في سباقات تونس خلال عامين ونصف العام.

وفي ختام الاجتماع تقدمت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية شكرها وامتنانها لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لدعمه السخي واهتمامه الكبير ورعايته المتواصلة لمسيرة تقدم وازدهار الخيل العربي عالمياً ودوره الريادي في تحقيق النقلة النوعية والحقبة الذهبية لسباقات الخيول العربية.

وأعرب فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية عن شكره وتقديره لجميع الدول الأعضاء في الجمعية العمومية، مرحباً بالأعضاء الجدد المنضمين حديثاً للاتحاد الدولي، متقدما بالتهنئة للأعضاء الذين تم انتخابهم لعضوية المكتب التنفيذي.

وقال: «فخورون بالمرحلة التي وصل إليها الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية والازدهار الكبير الذي تشهده كافة دول العالم الذي بات واقعاً نعيشه خلال أجندة السباقات التي ارتفعت بطريقة مميزة ورائعة تنسجم مع الأهداف التي تم وضعها منذ بداية تولينا المهمة في الاتحاد الدولي».

وأضاف: «اليوم نشهد توسعاً كبيراً في دائرة أعضاء الجمعية العمومية وانضمام أعضاء جدد ما يعني امتداد وشمولية خططنا وبرامجنا لجميع الدول وانفتاحها بتشجيع مستمر للاتحادات ومضامير العالم لتعزيز تواجد سباقات الخيل العربية في أجندة نشاطاتهم وفعالياتهم في الفروسية، الأمر الذي يؤكد المكانة المتقدمة لبرامج الاتحاد الدولي والتعاون المميز من جميع الأعضاء والاتحادات وممثلي الدول».