شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| ساديو ماني يمزح باللغة العربية مع حارس النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر، عن جانب طريف في شخصيته، بعدما مازح زميله وليد عبد الله، حارس مرمى الفريق، باللغة العربية.

ونشر حساب نادي النصر عبر منصة إكس، مقطع فيديو للاعبي الفريق أثناء نزولهم إلى ملعب التدريب، حيث لاحظ ماني وجود كاميرا تسجل المشهد، فنظر إليها وقال بصوت رفيع مصطنع «يا وليد الماتش بدأ»، وضحك وليد عبد الله، قبل أن يسأل المصور «سمعت شو يقول؟».

واستخدم ماني العبارة الشهيرة التي قالها أحد المصورين المصريين لتنبيه وليد عبد الله لبدء مباراة النصر والتعاون في الأسبوع الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، حيث كان حارس المرمى يقف معطياً ظهره لزملائه، دون أن يلحظ أن الحكم أطلق صفارة البداية.

وانتبه وليد عبد الله بعد تحذير المصور له حيث استدار ليجد أحد زملائه يمرر الكرة له بعد إيقاف خطورة أولى هجمات فريق التعاون، لكن الكاميرات التقطت الموقف، ليصبح متداولاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن فريق النصر يستعد لمواجهة أبها، الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.