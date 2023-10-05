شكرا لقرائتكم خبر عن سباق العالية للبوانيش ينطلق في أبوظبي السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق السبت سباق العالية للبوانيش الشراعية، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

وتبلع مسافة السباق 7 أميال بحرية، بمشاركة 60 بانوشاً، تبدأ الإبحار من جزيرة مصنوعة باتجاه سارية العلم، إلى مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش كاسر الأمواج.

خليفة الرميثي

ويأتي تنظيم السباق، وهو الافتتاحي لموسم المحامل الشراعية التراثية ضمن برنامج السباقات التراثية الذي ينفذه النادي في كل موسم، والتي تستقطب في فئاتها المختلفة نخبة النواخذة والبحارة، وأيضاً الشباب.

ويهدف النادي من تنظيم هذه السباقات إلى المساهمة في تعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراثي البحري الإماراتي العريق، من خلال نشر تفاصيله الكاملة إلى الأجيال للتعرف اليه من خلال ممارسة أحد الموروثات التي حافظ الأجداد والآباء عليها، والتمسك بها، ونقلها من جيل إلى آخر.

وأكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن دعم القيادة الرشيدة المتواصل أسهم في الحفاظ على التراث، وتوارثه من جيل إلى آخر، مشيراً إلى أن تنظيم السباقات التراثية يأتي التزاماً من النادي بأداء دوره المهم في نشر ثقافة التراث البحري الإماراتي المليئة، بتفاصيل ارتياد البحر، خاصة في جانب الإبحار عبر المحامل الشراعية، واستخدامها في مناحي الحياة المختلفة.

وقال: «السباقات التراثية بكل فئاتها، والتي ينظمها النادي تشهد إقبالاً كبيراً من المشاركين، وهذا نابع من حرص الجميع على التواجد فيها، والعمل على إنجاح سباقاتها، وكذلك الفوز بجوائزها القيمة».

وأضاف: «افتتاح موسم سباقات القوارب الشراعية التراثية بسباق البوانيش يحمل العديد من الدلالات، لأن هذا النوع من السباقات يشكل مرحلة مهمة للبحارة، حيث تسهم في تطوير مهاراتهم وتعليمهم أسس القيادة البحرية استعداداً للانتقال إلى المشاركة في السباقات الكبرى».