شكرا لقرائتكم خبر عن «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» تنتهي من فرز ملفات الترشح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، انتهاء لجنة التحكيم من فرز طلبات الترشح للنسخة ال7 من الجائزة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وبلغ إجمالي عدد المسجلين في النسخة السابعة للجائزة 296 طلباً، في فئات الجائزة المختلفة البالغة 11 فئة من 14 دولة عربية.

واستقبلت اللجنة المنظمة 91 طلباً من الإمارات، ومن مصر (46)، والبحرين (14)، والأردن (9)، وسوريا (6)، ولبنان (5)، والمغرب (4)، وكل من عمان والسعودية، وتونس، والسودان (3)، وفلسطين (2)، والكويت وليبيا (1).

واستمرت عملية التسجيل شهرين ونصف الشهر، منذ فتح باب الترشح للجائزة في أواخر يونيو الماضي، وحتى موعد إغلاق التقديم في 10 سبتمبر الماضي.

وسيتم الانتهاء من عملية التحكيم في 14 أكتوبر الجاري، أما الإعلان عن القائمة القصيرة التي تضم 3 مرشحين ومرشحات في كل فئة من فئات الجائزة، فسيكون في 29 أكتوبر الجاري.

وتشمل فئات الجائزة، التي يبلغ إجمالي قيمتها المالية 1.8 مليون درهم، 11 فئة للمستويين الفردي والجماعي (مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية).

وقالت الدكتورة نجوى محمد الحوسني رئيسة لجنة التحكيم بالجائزة: «سعداء بالإقبال الكبير على الترشح للجائزة وأعداد الملفات التي استقبلتها اللجنة من مختلف الدول العربية، ما يؤكد أهمية الجائزة، التي تعد أكبر جائزة على مستوى الوطن العربي، وتُعنى بتكريم وتقدير المتميزات في مجال الرياضة النسائية اللاتي حققن إنجازات وبطولات على مدار العام».