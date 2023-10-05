شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة دبي لأكاديميات الكرة تنطلق بمشاركة 5000 لاعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً السبت منافسات بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم» الأكبر من نوعها التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب المواهب الرياضية، وينظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية الشريك التشغيلي للحدث وشركة انسبراتوس مستضيف مباريات البطولة، ويشارك فيها أكثر من 5000 لاعب ولاعبة، يشكلون 300 فريق من 65 أكاديمية حكومية وخاصة وتستضيف منافساتها ملاعب مدينة دبي الرياضية، وتستمر حتى 24 فبراير 2024.

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد عبد الله بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم، بحضور خايمي يارزا مدير البطولات في الفيفا، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وباولو بينتو مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، ويان فان وينكل المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة القدم، ومسؤولي ومدربي المراحل السنية بالأكاديميات الحكومية والخاصة، كما تحدث في المؤتمر الصحفي منير أحمد الإمام رئيس شركة دلتا الشريك التنظيمي للبطولة، ودانيل بيتروفاس المدير التنفيذي لانسبراتوس سبورتس ديستركت المستضيفة للبطولة.

وقال سعيد حارب: «هذه البطولة تترجم اهتمامنا بفئة الناشئين ولاعبي الأكاديميات في إطار نهج حكومة دبي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، سعادتنا كبيرة بالنمو الذي تشهده هذه البطولة والذي يظهر بشكل واضح في الأرقام الخاصة بالنسخة الجديدة من البطولة التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مجال الاستضافة والعمليات التشغيلية، يشارك في البطولة هذا العام أكثر من 5000 لاعب ولاعبة بزيادة 2000 لاعبة عن العام الماضي، وزاد عدد الفرق ليكون 300 فريق، كما وصل عدد الأكاديميات المشاركة إلى 65 أكاديمية بعد أن كانت 41 أكاديمية، وفي مقدمتهم فرق من أكاديميات برشلونة وانتر ميلان وأياكس أمستردام ويوفنتوس ومانشستر سيتي».

وأضاف حارب: «هذه البطولة تمنح اللاعبين فرصة كبيرة للاحتكاك والتطور وصقل مواهبهم، حيث سيخوض اللاعبون 2000 مباراة، وهو عدد كبير لكننا نراه ضرورياً لتحقيق التطور المنشود للاعبينا في هذه الفئات العمرية المهمة، في الوقت الذي نرحب فيه بجميع الفرق المشاركة فإننا أيضاً نرحب بأكثر من 20 ألف متفرج من عائلات اللاعبين والكشافين والمهتمين في قطاع الأكاديميات».

وقال محمد بن هزام: «أشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية من خلال إطلاق المبادرات والبرامج وتنظيم البطولات التي تساهم في تطوير قطاع كرة القدم، ونحن نحرص بأن نقدم كل سبل الدعم هذه البرامج، هذه البطولة تخدم الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، وتعد فرصة ذهبية لاختيار المواهب التي من أهم ركائز الفرق والمنتخبات، وسيكون هناك إشراف مباشر من قبل اتحاد الإمارات والأندية المحلية على مجريات البطولة التي تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية من خلال اكتشاف المواهب وتزويد الفرق الأولى والمراحل السنية بأفضل اللاعبين».

وقال دانيل بتروفاس: «فخور بأن نستضيف هذا الحدث الرائع، ونؤكد بأننا سنوفر المرافق المصممة وفق أعلى المعايير لاستضافة جميع البطولات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، ونحرص على أن نعمل سوياً لتحقيق هدف واحد وهو الوصول بقطاع كرة القدم إلى مستويات عالمية».

وقال منير أحمد رئيس شركة دلتا الشريك التشغيلي للبطولة: «سعداء بأن نتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم لتنظيم هذه البطولة التي ستكون أكبر حدث رياضي كروي في دبي، والتي تهدف إلى تطوير شريحة مهمة من الأجيال الصاعدة من لاعبي كرة القدم، وسعادتنا أكبر بالإقبال الكبير من قبل الأكاديميات للمشاركة في البطولة التي تساهم في توفير الفرصة للاعبين من 8 فئات عمرية هي تحت: 7-8-9-10-12-14-16-18 للبنين والبنات، حيث سيخوضون منافسات مع أقرانهم من مختلف الأكاديميات الحكومية والخاصة، واكتشاف مواهبهم».