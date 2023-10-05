شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدوري الإنجليزي المستقلة: حكم مباراة ليفربول وتوتنهام أخطأ بطرد ديوجو جوتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت لجنة مراجعة أحداث المباريات الرئيسية المستقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن طرد ديوجو جوتا بسبب الإنذار الثاني في مباراة ليفربول وتوتنهام كان غير مستحق.

وأكدت اللجنة أن الحكم سايمون هوبر أخطأ حين أشهر البطاقة الصفراء الثانية لديوجو جوتا وطرده إثر تدخله على ديستني أودوجي، بعد دقيقة واحدة من إنذاره.

وأشارت إلى أن التدخل الثاني لجوتا على أودوجي لا يستوجب إنذاره، فيما لم تنظر اللجنة إلى الإنذار الأول كونها تهتم بمراجعة اللقطات المتعلقة بالطرد فقط، وفقاً لشبكة «إي إس بي إن».

وتشكلت اللجنة من خمسة أعضاء، هم ثلاثة لاعبين ومدربان سابقان، إضافة إلى ممثل من الدوري الإنجليزي الممتاز وآخر من هيئة حكام المباريات. ولا تعد قرارات اللجنة نهائية أو ملزمة، حيث تقدم تقييمها المستقل لجميع الأحداث الكبرى في المباريات، وهو ما قد تختلف معه آراء هيئة الحكام أو الأندية.

يذكر أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عبر عن رغبته في إعادة المباراة التي انتهت بفوز توتنهام بنتيجة 2-1، بعد اعتراف هيئة الحكام بوقوع أخطاء مؤثرة في قرارات التحكيم.