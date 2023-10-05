الامارات | ميسي ضمن تشكيل منتخب الأرجنتين في مباراتين مؤهلتين لكأس العالم رغم آلام العضلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختير ليونيل ميسي الخميس لخوض مباراتي الارجنتين المقبلتين ضمن المباريات المؤهلة لكأس العالم بالرغم من آلام العضلات التي أبعدته عن الملعب على مدار أسبوعين.

فوت ميسي، 36 عاما، خمسا من ست مباريات لإنترميامي. كما فوت قائد منتخب الأرجنتين أيضا مباراة مع فريقه الوطني فاز فيها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام بوليفيا يوم 12 سبتمبر.

كان أحدث ظهور لميسي مع فريقه أمام تورونتو يوم 20 سبتمبر، وخلالها استبدل بين الشوطين بسبب آلام في العضلات عانى منها.

يواجه منتخب الأرجنتين منتخب باراغواي في بوينس آيرس يوم 20 أكتوبر ثم يزور بيرو بعدها بخمسة أيام.

تتصدر الأرجنتين والبرازيل مجموعة أمريكا الجنوبية في كأس العالم بفوزين في مباراتين.