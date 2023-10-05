مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي يلا شوت

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محمد الفلاح - مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي يلا شوت

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي يلا شوت، ويواجه ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الخميس، نظيره فريق سانت جيلوزا البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-2024.

ويستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره فريق سانت جيلوزا البلجيكي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب «آنفيلد» معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد سانت جيلوزا:

تذاع مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز البلجيمي، في بطولة الدوري الأوروبي على قناة beIN Sports، بتعليق علي محمد علي.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، والتي تضم كل من، سانت خيلويزي، تولوز، ولاسك.

ترتيب المجموعة الخامسة:



1 – ليفربول 3 نقاط.

2 – سانت خيلويزي 1 نقطة.

3 – تولوز 1 نقطة.

4 – لاسك دون نقاط.

وكان ليفربول قد حقق الفوز في المباراة الأولى على فريق لاسك لينز النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في هذه المباراة بديلا وسجل هدف ليفربول الثالث.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام سانت البلجيكي



حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

وسط الملعب: هارفي أيون، واتارو إندو، جرافنبارش.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

والتقى ليفربول مع نظيره سان جيلواز البلجيكي في مبارتين حتى الآن، في إطار دور المجموعات من الدوري الأوروبي، وتحديدًا في يوم 5 أكتوبر 2023، ونجح الريدز في تحقيق الفوز بنتيجة 4-1 على ملعب آنفيلد، كما نجح في الفوز في لقاء الإياب بهدفين نظيفين على ملعب جوزيف ماريا ديل ري معقل سانت، في اللقاء الذي جمعهما في يوم 27 سبتمبر 2023.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرة بعدما تلقى هزيمة قاسية بهدفين مقابل هدف ضد توتنهام، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع، بينما رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني.

وشارك المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في المباراة ضمن التشكيل الأساسي ثم استبدل لصالح ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 73، ولم يتمكن من التسجيل أو الصناعة.