شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على رماية الاسكيت وترفع حصيلتها إلى 20 ميدالية ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع منتخب مصر للرماية حصيلة الفراعنة إلى 20 ميدالية، في منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وفاز الفراعنة خلال منافسات الاسكيت فرق مختلط بالمركز الأول والميدالية الذهبية عن طريق أميرة أبو شقة والرامي عمر هشام وفي المركز الثاني والميدالية الفضية جاءت السنغال حسان رملاوي، كيارا كوستا وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية المصريان ساركيس مارتايان، شهد سليم.

وبذلك رفعت مصر حصيلتها من الميداليات في اليوم الثاني من البطولة إلى 20 ميدالية، بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

كما حجزت الرماية المصرية 6 مقاعد في الأولمبياد، من خلال: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

جدير بالذكر أن البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.