شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة حسين لبيب المرشحة لانتخابات الزمالك تزور مقر الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار أعضاء قائمة حسين لبيب، المرشح على رئاسة نادى الزمالك، فى الانتخابات المقرر اقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، مقر مؤسسة الخليج 365، اليوم، الخميس، وكان فى استقباله قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، وعمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة وأحمد توفيق رئيس القسم الرياضى.

وأطلع أعضاء قائمة حسين لبيب على سير العمل فى صالة تحرير الخليج 365، وتعرف على ماكينة عمل إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالجريدة، مؤكدين أنه يتابع كل جديد عن الاخبار الرياضية فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وكشف أعضاء قائمة حسين لبيب، أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية تعد من أهم المواقع فى الوطن العربى، وتحظى بنخبة من المحررين الذين يتبعون أقصى درجات المهنية في التناول والسرد وتغطية المؤسسات والهيئات المختلفة، ما أكسبها ثقة كبيرة لدى الشارع الرياضي.

وهنأ أعضاء قائمة حسين لبيب الأستاذة عُلا الشافعي على توليها منصب رئيس تحرير الجريدة، على هامش زيارتهم التي امتدت قرابة الثلاث ساعات، وعقدت ندوة مع القسم الرياضي بالجريدة.

وحضر من قائمة حسين لبيب كل من.. حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة، وهشام نصر المرشح على مقعد النائب، وحسام المندوه المرشح على أمانة الصندوق، وعضوية فوق السن كلاً من.. هانى شكرى، هانى برزى، أحمد سليمان، حسين السيد، عمرو أدهم، وعضوية تحت السن كلاً من.. محمد طارق، أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر.