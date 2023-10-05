شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يطير إلى الصين للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول للتايكوندو القاهرة في طريقها إلى الصين للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو فئة الـ G6 والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وحرص المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والمهندس محمد عجيزة عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأول، على وداع البعثة في مطار القاهرة قبل المغادرة والتأكيد على ثقة مجلس إدارة الاتحاد في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق مزيد من الانجازات للتايكوندو المصري.

وتضم بعثة منتخب مصر الأول الجهاز الفني أسامة سيد المدرب العام، ومحمد مجدي المدير الفني. ويشارك منتخب مصر بـ5 لاعبين: شهد سامي وزن - 49 كجم، وآية شحاتة وزن -67 كجم ، ميسون إيهاب وزن +73 كجم سيف عيسى وزن - 80 كجم أحمد الراوي وزن +87 كجم.

البطولة من أهم محطات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من خلال الحصول على نقاط في التصنيف الأولمبي للاعبين.

واستعد منتخب مصر لبطولة الجائزة الكبرى من خلال خطة إعداد وضعها المهندس محمد عجيزة المشرف على المنتخب الأول من خلال المشاركة في بطولة لبنان الدولية فئة الـ G1 خلال الفترة من 11 - 13 سبتمبر، والتي تمكن فيها منتخبنا الوطني من تحقيق 5 ميداليات متنوعة، ومن ثم المشاركة في بطولة صربيا الدولية فئة G1 خلال الفترة من 23 – 24 سبتمبر محققاً إنجازاً رائعاً بفوزه بكأس الترتيب العام في البطوله بتحقيقه 5 ميداليات متنوعة ميداليتين ذهبيتين وثلاث برونزيات متفوقاً على منتخبات صربيا وإسبانيا، تلا ذلك إقامة معسكر تدريبى مع لاعبى منتخب صربيا، أحد أقوى المنتخبات العالمية في رياضة التايكوندو، من أجل الاستعداد بقوة لبطولة الجائزة الكبرى في الصين، وبطولة أفريقيا في كوت ديفوار خلال الفترة من 5-6 نوفمبر المقبل.