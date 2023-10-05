شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلق على عروض التعاقد مع محمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، إن محمد عبد المنعم مدافع الفريق لم يتلق أي عروض احترافية خلال الفترة الماضية.

وتابع أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "ما يتردد بخصوص هذا الشأن كلام غير صحيح، وإن اللاعب يقدم أفضل مستوياته الفنية والبدنية وبات أحد الركائز الأساسية لخط دفاع المنتخب الوطني، بل يزداد تألقًا مباراة بعد الأخرى لأنه يشعر بالراحة والسعادة في النادي والتقدير والحب من جانب جماهير الأهلي، وهو الأمر الذي يجعله يؤدي بشكل متميز ويبذل أقصى ما لديه في كل المباريات".

وحجز فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تذكرة الصعود إلى نهائى كأس مصر 2023 بعد الفوز على نظيره إنبى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بنصف النهائى على استاد القاهرة الدولى.

يشار إلى أن طرفى نصف النهائى الآخر هما الزمالك وبيراميدز وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولى يوم الاثنين 8 نوفمبر المقبل.

افتتح الأهلى مشواره فى هذه النسخة من كأس مصر بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد فى دور الـ32 للبطولة ثم تخطى عقب الداخلية بهدفين دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية.

فى المقابل افتتح إنبى مشواره فى البطولة بالفوز على لافيينا إف سى بثلاثية دون رد فى دور الـ32 ثم تخطى عقبة فيوتشر بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق فى دور الـ"16" ، ثم تخطى الفريق البترولى عقبة النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الثمانية.