شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرقي: الفجيرة وجهة عالمية للرياضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن الإمارة باتت وجهة عالمية لأهم البطولات والأحداث الرياضية ومحطة للتلاقي والتنافس الرياضي بين الأبطال في مختلف الألعاب، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، في مجال الرياضة باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتطوّر في الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح الخميس، في قصر الرميلة، كلاً من رفائيل سانتوخا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين ببناء الأجسام «مس آند مستر وورلد»، وذلك على هامش انطلاق البطولة التي تستضيفها الإمارة.

وقاله سموه: «تواصل إمارة الفجيرة تحقيق النجاحات بما يتعلّق باستضافة كبرى البطولات الرياضية التي تحشد حولها نخبة من أبرز اللاعبين المحترفين والهواة من خلال تبنّي أرفع السياسات والممارسات الرياضية التي تسهم في إثراء الواقع الرياضي المحلي، وتلعب دوراً مهماً في تعزيز رؤية الدولة ومكانتها على الساحة الرياضية إقليمياً ودولياً».

وأضاف سموه: اختيار الفجيرة لتكون عاصمة العالم لبناء الأجسام من قبل الاتحاد الدولي، تأكيد على الثقة الكبيرة والمكانة المرموقة التي تحظى بها الإمارة في هذا المجال. وأود أن أتوجه بالشكر إلى جميع من صوتوا لاختيار الفجيرة. وسنعمل على أن تكون الإمارة وجهة داعمة لنشر هذه الرياضة وتعزيز حضورها وسيلة للتلاقي بين الشعوب، كما أود أن أشيد بجهود اللجنة المنظمة وفريق العمل الذي قام بإعداد الملف الخاص بالإمارة».

وخلال اللقاء وجّه سموه بضرورة الوقوف على مختلف التفاصيل المتعلّقة بتنظيم البطولة، وتوفير كلّ ما يلزم من إمكانات لوجستية وتنظيمية من أجل ضمان إنجاح الحدث وتحقيق أهدافه المنشودة وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية المتبعة في استضافة البطولات القاريّة والعالمية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.