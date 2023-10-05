شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لألعاب كلباء الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت سلسلة الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالنسخة الثالثة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية، حيث عقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً في مقر نادي اتحاد كلباء، وذلك في إطار استعداداتها لتنظيم النسخة الثالثة من الدورة التي تقام من 16 إلى 24 نوفمبر المقبل.

ترأس الاجتماع عبد الملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، والمستشار عمر بن حنيفة عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة المنظمة، وشهد حضور كل من شهاب أحمد العوضي رئيس اللجنة الفنية، وجاسم الشحي رئيس لجنة الخدمات المساندة، وعبد الرحمن الدرمكي رئيس لجنة العلاقات العامة، وسيف الزعابي عضو مكتب الإشراف العام، وبدر أحمد الرئيسي من اللجنة الأمنية، وإيمان الجابري وآمنة الكندي عضوي لجنة التسويق والإعلام، ومحمد شلش مقرر اللجنة.

تضمن الاجتماع عرض الجدول الزمني للألعاب الرئيسية للدورة والفعاليات المصاحبة، بجانب اللائحة الخاصة بالدورة وشروط المشاركات في الألعاب وموعد انطلاق الترويج الإعلامي في شوارع مدينة كلباء بمشاركة الأندية والاتحادات، كما قامت اللجنة بزيارة تفقدية لموقع إقامة الدورة ومراجعة توزيع الملاعب والمنصة الرئيسية ومناقشة كافة الاحتياجات المطلوبة للمكان.

وأشاد عبد الملك جاني بالتحضيرات التي تمت حتى الآن، وقال: «رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة للدورة تؤمن لها ضمانات النجاح، وأن فرق العمل تعمل باحترافية كبيرة».

ووعد الجمهور ببرنامج ترفيهي مميز يسعد كل أفراد العائلة من خلال الفعاليات المصاحبة.

يذكر أن اللجنة المنظمة عقدت اجتماعاً تنسيقياً مؤخراً مع ممثلي أندية الإمارة بحضور عبد الملك جاني رئيس اللجنة المنظمة وزكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام والتسويق وشهاب العوضي رئيس اللجنة الفنية وتم خلاله مناقشة استقطاب المشاركات ضمن الألعاب السبعة في الدورة الحالية والفعاليات المصاحبة، بالإضافة إلى التنسيق المباشر بين اللجان المختلفة والأندية.