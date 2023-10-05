شكرا لقرائتكم خبر عن كؤوس سيتي التاريخية تحط في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نادي مانشستر سيتي لكرة القدم عن أحدث صور جولة كؤوس الرباعية التاريخية، المقدمة من OKX، بعد أن حطت رحالها في ربوع دولة الإمارات ضمن جولتها العالمية.

وينظم النادي لمشجعيه في دول الإمارات فعالية عائلية مجانية تنطلق عند الساعة الخامسة والنصف عصر الأحد في حديقة متحف اللوفر أبوظبي، حيث يتيح النادي لجماهيره الواسعة في الدولة فرصة الاطلاع عن قرب على الكؤوس المحققة في الموسم التاريخي الذي سجل خلاله الثلاثية، بالإضافة إلى لقاء أسطورة السيتي ولاعبه السابق جوليون ليسكوت، ومن ثم متابعة اللقاء الكروي الذي يجمع نادي مانشستر سيتي مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي ينطلق عند الساعة السابعة والنصف مساءً.