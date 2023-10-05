شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح بطل سوبر يحتفل بثنائية كأسي الصالات في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أكد البطائح سيطرته على كرة الصالات هذا الموسم بعد فوزه بكأس السوبر على حساب خورفكان بركلات الترجيح 4-3، لينال الثنائية في ظرف أسبوع بعدما كان أحرز كأس الاتحاد.

وقدمت القيادة العامة لشرطة عجمان استضافة مميزة للمباراة في صالتها الجميلة، وجاء اللقاء في غاية الإثارة، حيث تقدم البطائح بهدف السبق عن طريق راشد عبيد، وعاد خورفكان قبل ثلاث ثوان من النهاية عبر محمد أياد، ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين ثم إلى ركلات الترجيح.

ويدين البطائح بفوزه على خورفكان في بطولتي كأسي الاتحاد والسوبر كخير افتتاحية للموسم الجديد إلى مدربه عدنان محمد الهولي وطاقمه المساعد إلى جانب كوكبة اللاعبين محمد البحري وأحمد زعبيل وعبدالقادر الحاج ومحمد علي الرئيسي وخالد الحمادي وعلي الحمادي وراشد عبيد ومحمد عبيد وأحمد حماد وعبدالله الخمري والإداريين أحمد بني ياسي مدير الفريق والإداري عبدالله كيدي.الهولي: اللاعبون أَوْفوا بوعدهم

تتويج مستحق

ويقف خلف العمل الكبير لفريق الصالات بنادي البطائح محمد عبدالله بن حليس الكتبي، عضو مجلس الإدارة والمدير المالي ومشرف عام الفريق.

وقام الشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بتتويج فريق نادي البطائح بطلاً، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ونائبه عبدالملك محمد جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وإبراهيم حسن النمر نائب رئيس لجنة كرة الصالات وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى جانب ممثلي إدارتي الفريقين برئاسة حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس نادي البطائح والأب الروحي لفريق الصالات، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي.

وقال عبدالملك جاني: أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان على حضوره وتشريفه مباراة كأس سوبر الإمارات لكرة الصالات، وشكراً من القلب لأسرة نادي الشرطة والرماية في عجمان، هذه التحفة الرياضية التي تضم العديد من المنشآت الرياضية الجميلة والمميزة ونشكرهم على ما قدموه من دعم لوجيستي وإمكانات، كونهم سخروا كافة إمكانات النادي والصالة الرياضية لإنجاح المباراة.

وتابع: أشكر كذلك عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على تشريفه وحضوره ومشاركته أفراح اللجنة التنفيذية في مباراة كأس السوبر التي كانت روعة وقمة في كل شيء وعالية تكتيكياً، وتساوت فيها الكفة في الفرص والأهداف وتقاسم الفريقان كل شيء في الأشواط الأربعة، وفي النهاية تم الحسم من نقطة الجزاء التي رجحت كفة البطائح.

ومن جانبه أعرب المدرب عدنان الهولي مدرب البطائح عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الثاني خلال أسبوع وقال: حققنا أسرع ثنائية في كرة الصالات عن جدارة، وأشكر لاعبي الفريق على مضاعفة الجهود والعمل على تقديم الأفضل من مباراة إلى أخرى،ولن أنسى تلك الفترة الصعبة التي خسرنا فيها مباراتي الحمرية واتحاد كلباء، ولكن رغم الخسارتين إلا أن اللاعبين وعدوني بأن الفريق سيعوض،ولديهم العزم على حصد بطولتي كأس الاتحاد والسوبر وها هم يوفون بما وعدوا به.

وتابع: لن أنسى وقفة الإدارة والدعم المعنوي في الأيام الصعبة والتي كان لها الأثر الإيجابي في تصحيح المسار إلى أن نجحنا في استعادة الثقة والتوازن وبالتالي كانت العودة إلى مكاننا الطبيعي في منصات التتويج، وسعادتنا بالبطولة الأخيرة استثنائية لأننا بتنا أول فريق يتوج بلقب في كرة الصالات في إمارة عجمان وفي صالة نادي الشرطة والرماية.