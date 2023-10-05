شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات ترعى بطولة العالم للكريكيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترعى طيران الإمارات، الشريك العالمي للمجلس الدولي للكريكيت ICC، مجدداً بطولة كأس العالم للكريكيت للرجال 2023 التي انطلقت منافساتها الخميس في الهند وتستمر حتى 19 نوفمبر المقبل.

ومع انطلاق النسخة الثالثة عشرة من البطولة، تعرض طيران الإمارات مقطع فيديو مرحاً يظهر فيه اللاعب الهندي دينيش كارثيك، وهو يستمتع بإثارة المباريات مباشرة على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، وهو يجلس في الدرجة السياحية الممتازة، وستتوفر هذه الدرجة الجديدة على رحلات الناقلة إلى كل من مومباي وبنغالورو اعتباراً من 29 أكتوبر الجاري.

وتقام مباريات كأس العالم للكريكيت للرجال لعام 2023 في عشر مدن هندية، بمشاركة عشرة فرق من الدول التي تشتهر باللعبة، بما فيها فريق إنجلترا حامل اللقب لعام 2019، وقد وصلت الكأس الفضية والذهبية بالفعل إلى الهند قبل انطلاق البطولة.

ويمكن لعشاق الكريكيت، الذين يسافرون على رحلات طيران الإمارات خلال البطولة متابعة قناتي Sport 24 وSport 24 Extra ولن يفوتهم الحدث أبداً، وفي المباريات ال48 التي ستقام في مختلف أنحاء الهند، ستتمتع طيران الإمارات بحضور قوي في الملاعب، مع حقوق الضيافة والتذاكر، بالإضافة إلى أنشطة مختارة داخل الاستاد.

كما يمكن لعشاق الكريكيت متابعة #CWC23 وصفحات المجلس الدولي للكريكيت على انستغرام وفيسبوك لمشاهدة لمسات جديدة ومثيرة من طيران الإمارات، وأفضل اللقطات والضربات بعد كل مباراة.