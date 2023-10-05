فانتازي.. أفضل 5 بدائل بعد تأكيد إصابة بيرفيس إستوبينان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد القرش

يسلط كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي الضوء على أفضل 5 بدائل للظهير الأيسر لنادي برايتون، بيرفس إستوبينان (5.3 مليون إسترليني)، بعد إعلان دي زيربي غيابه لمدة شهر بسبب الإصابة.

بيرفيس إستوبينان هو المدافع الأكثر ملكية في فانتازي حتى الآن، حيث بلغت نسبة ملكيته 54.2%.

وتزايدت نسب بيعه منذ إعلان المدير الفني لفريق برايتون غيابه لمدة شهر بسبب الإصابة، حيث قام أكثر من 731 ألف مدرب بالاستغناء عنه حتى الآن.

أفضل 5 بدائل لبيرفيس إستوبينان:

كيران تريبير (نيوكاسل) 6.8 مليون جنيه إسترليني

برر الظهير الإنجليزي سبب سعره المرتفع، حيث حقق 38 نقطة في فانتازي خلال آخر ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي.

تريبير هو أفضل منفذ للركلات الثابتة هذا الموسم، حيث قدم 22 تمرير خطيرة من خلالها، ويرجع الفضل في ذلك إلى أنه المنفذ الأول للركلات الثابتة في فريق نيوكاسل.

وإذا لم يكن المال عائقًا، فمن المهم شراء تريبير بسبب قدرته على تحقيق الكثير من النقاط، بالإضافة إلى جدول مباريات نيوكاسل المصنف "سهل" وفقا لموقع الدوري الإنجليزي الرسمي.

فابيان شار (نيوكاسل) 5.1 مليون جنيه إسترليني

يتميز المدافع السويسري بسعره المنخفض ويعد اللاعب الأكثر ملاءمة في ظل غياب سفين بوتمان (4.7 مليون جنيه إسترليني) عن الجولة الثامنة.

وشارك شار في جميع مباريات نيوكاسل في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم، وحقق 25 نقطة مع غيابه عن التسجيل أو صناعة الأهداف.

ورغم أنه لم يسجل بعد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلا أن السويسري أثبت قدرته الهجومية بتسجيله هدف أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

بيدرو بورو (توتنهام) 5 مليون جنيه إسترليني

قدم الظهير الإسباني تهديدًا هجوميًا أفضل بكثير من زميله مدافع توتنهام ديستني أودوجي (4.8 مليون جنيه إسترليني) تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو.

وفي مشاركته الأولى بالجولة الثانية تفوق بورو على أوديجي بتسع تسديدات مقابل واحدة، وتقديم 10 فرص مقابل 6.

أثبت الظهير الأيمن أنه مصدر ثابت للنقاط، حيث أخفق في مباراتين فقط من أصل ست مشاركات، وقدم تمريرتين حاسمتين وخرج بشباكه نظيفة في مباراتين ليحقق 26 نقطة.

ماتي كاش (أستون فيلا) 4.9 مليون جنيه إسترليني

تألق كاش مع أستون فيلا منذ بداية الدوري الإنجليزي، حيث يتواجد ضمن أكثر 5 لاعبين تحقيقا للنقاط حتى الآن.

وسجل الظهير البولندي هدفين وقدم تمريرة حاسمة وخرج بشباك نظيفة مرتين خلال 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يواكيم أندرسن (كريستال بالاس) 4.8 مليون جنيه إسترليني

أدى تألق الظهير الدانماركي مع كريستال بالاس إلى صدارة ترتيب المدافعين الأكثر تحقيقا للنقاط برصيد 45 نقطة.

وسجل أندرسن هدفين وحافظ على نظافة شباكه ثلاث مرات خلال سبع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.