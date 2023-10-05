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بنزيما ومحرز يشيدان بسعي السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

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محمد اسماعيل - القاهرة - دعم الثنائي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد ورياض محرز، لاعب أهلي جدة المملكة العربية بعد إعلانها نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

كتب كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" (تويتر سابقاً): "رائع، أخبار مذهلة، المستقبل مشرق، تهانينا لجميع أصدقائي ومعجبي في المملكة العربية السعودية على هذا الإعلان الكبير، ستكون بطولة كأس عالم رائعة".

شارك رياض محرز قرار السعودية عبر حسابه على "إكس"، معلقاً: "ها نحن ذا، من الواضح أننا في المكان المناسب، الآن وفي المستقبل، من المدهش أن نرى المملكة العربية السعودية تسعى للفوز بالبطولة الكبرى، أسمع وأرى المشجعين، أشعر بشغف وحب اللعبة وآمل أن يتمكن العالم من رؤيته أيضًا".

يذكر أن السعودية أعلنت الأربعاء 5 أكتوبر 2023، نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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