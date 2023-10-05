بنزيما ومحرز يشيدان بسعي السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

محمد اسماعيل - القاهرة - دعم الثنائي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد ورياض محرز، لاعب أهلي جدة المملكة العربية السعودية بعد إعلانها نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

كتب كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" (تويتر سابقاً): "رائع، أخبار مذهلة، المستقبل مشرق، تهانينا لجميع أصدقائي ومعجبي في المملكة العربية السعودية على هذا الإعلان الكبير، ستكون بطولة كأس عالم رائعة".

شارك رياض محرز قرار السعودية عبر حسابه على "إكس"، معلقاً: "ها نحن ذا، من الواضح أننا في المكان المناسب، الآن وفي المستقبل، من المدهش أن نرى المملكة العربية السعودية تسعى للفوز بالبطولة الكبرى، أسمع وأرى المشجعين، أشعر بشغف وحب اللعبة وآمل أن يتمكن العالم من رؤيته أيضًا".

يذكر أن السعودية أعلنت الأربعاء 5 أكتوبر 2023، نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.