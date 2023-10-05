الدوري السعودي.. التعاون في الصدارة وتعادل الشباب مع الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق التعاون الفوز على الطائي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري السعودي للمحترفين، بهذا الفوز تصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الهلال، الذي يخوض لقاء أمام الأخدود، يوم السبت المقبل 7 أكتوبر 2023.

سجل أهداف التعاون الثلاثة التالي، موسى بارو في الدقيقة 11، جواو بيدرو في الدقيقة 13، ألفارو ميدران في الدقيقة 57.

تعادل الرياض والشباب 2-2، في إطار منافسات الأسبوع التاسع، وسجل هدفي الرياض، أنتوني جراي بالدقيقة 36 وخوانمي في الدقيقة 73، بينما سجل هدفي الشباب، غانم سايس بالدقيقة 53 وإياجو سانتوس في الدقيقة 88.

احتل الرياض المركز الثالث عشر، برصيد 8 نقاط، فيما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر، برصيد 9 نقاط.