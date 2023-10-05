أمير توفيق يكشف حقيقة عروض احتراف محمد عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية حول وصول عروض احتراف لمدافع الفريق محمد عبد المنعم.

وقال أمير توفيق في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن ما يتردد حول هذا الشأن غير صحيح، ولم يتلق عبد المنعم أي عروض احتراف خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن، محمد عبد المنعم أصبح أحد الركائز الأساسية لخط دفاع منتخب مصر، ويقدم أداء لافتًا في كل المباريات.

وأوضح، أن اللاعب يشعر بالارتياح والسعادة في النادي الأهلي، بالإضافة لإشادة الجمهور الذي يدفعه للتطور وبذل أقصى مجهود في جميع المباريات.