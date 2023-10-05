سموحة يفوز على المقاولون ويتصدر مسابقة الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الفريق الأول لنادي سموحة الفوز على المقاولون بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الإسكندرية في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فريق سموحة في البداية عن طريق اللاعب مصطفى البدري في الدقيقة 17، وتعادل المقاولون عن طريق جوزيف أوكاياما من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وواصل فريق سموحة هجومه ونجح نفس اللاعب مصطفى البدري في إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وبهذا الفوز رفع فريق سموحة رصيده إلى 7 نقاط ويتقاسم الصدارة مع زد بنفس الرصيد، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند نقطة واحدة في المركز 15.