شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. زيزو: قعدت 8 شهور فى البيت قبل الزمالك.. وبحب الكرنب والملوخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك والمنتخب أنه قبل الانضمام للزمالك جلس في المنزل 8 أشهر، بعد العودة من البرتغال بسبب مشكلة فى جواز السفر الذى سُرق منه.

وأضاف زيزو خلال تصريحات له عبر برنامج "كابيتانو مصر" الذي يُذاع عبر قناة ON E قائلا: "قعدت 8 شهور فى البيت وبعدين انضمت للزمالك، وشاركت فى مباراة بعد أسبوعين فاتظلمت لأنى شاركت وأنا مش جاهز لكن الموسم الثانى ظهرت إمكانياتى".

وأضاف زيزو أنه يحافظ على نظامه الغذائي لكن عندما يكون فى المنيا عند والدته لا يلتزم بالنظام، قائلا: "بحب الكرنب والملوخية وأعشق الحلويات"، وعن السوشيال ميديا قال زيزو إنه لا يتابعها باستمرار وأن ابنته أيلا مشهورة أكثر منه فى السوشيال.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.