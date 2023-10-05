شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى علاء رجل مباراة سموحة والمقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد حمدى علاء، لاعب نادي سموحة، جائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، بعدما قدم مستوى مميزا منح الموج الأزرق الفوز واعتلاء صدارة المسابقة لأول مرة.

وحقق فريق سموحة فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الثالث من مسابقة دورى نايل 2023 /2024.

تقدم سموحة في الدقيقة 18 بعد ركنية وصلت لأقدام مصطفى البدرى الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، وتعادل المقاولون في الدقيقة 30 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق جوزيف أوتشايا بتسديدة ذكية في الزواية اليسرى للمرمى، وعاد سموحة للتقدم من ركلة الجزاء عن طريق فادي فريد بتسديدة قوية في منتصف المرمى.

بهذه النتيجة، يحتل فريق سموحة المركز الأول فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 7 نقاط. حيث فاز الفريق فى مباراتين وتعادل فى مباراة ولم يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، حيث تعادل فى مباراة وخسر مباراتين ولم يحقق أى فوز، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف.