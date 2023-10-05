شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش ينعى إبراهيم أمين بطل العالم ورئيس الاتحاد السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، إبراهيم أمين الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للاسكواش وبطل العالم السابق، والذي توفي اليوم الخميس.

وأصدر اتحاد الاسكواش بيانا جاء كالتالي: "الاتحاد المصري للاسكواش رئيسا وأعضاء والجهاز الفني والإداري، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المهندس إبراهيم أمين، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للاسكواش وبطل العالم السابق، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان ، وستُشيّع الجنازة غداً بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

من ناحية أخرى، اضطرت نوران جوهر، حاملة اللقب والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش للانسحاب من بطولة أمريكا المفتوحة المقبلة بسبب إصابة في القدم، والتي تعرضت لها البطلة المصرية على هامش مشاركتها في بطولة قطر كلاسيك للسيدات التي أقيمت بالدوحة الشهر الماضي.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ 196 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وتحمل نوران جوهر لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمريكا، حيث كانت جوهر قد فازت في مباراة الدور النهائي على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثالثة عالميا بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 9-11, 11-7, 11-6 .