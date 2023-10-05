شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. زيزو: الملايين يتمنون التواجد بالبرنامج.. وهذا سر الاحتفال بالبوكس مع شيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد سيد زيزو عدة نصائح إلى لاعبى برنامج كاييتانو والتى جاءت فى مقدمتها، ضرورة بذل الجهد والتعب لأنه قدر الجهد قدر الجزاء من الله، قائلا: "كل ما تتعب كل ما ربنا يديك".

وأضاف زيزو خلال تصريحاته ببرنامج "كابيتانو مصر" الذي يُذاع عبر قناة ON E أن دورنا فى الحياة هو السعي ثم ننتظر التوفيق من الله. هناك ملايين يتمنون التواجد فى البرنامج، وأضاف زيزو أنه عند تسديد ركلة الجزاء لا بد من تحديد زاوية واتخاذ قرار والبعد عن التوتر.

وتطرق زيزو إلى تسديده ركلات الجزاء مع المنتخب بأن أكثر ركلة جزاء كان مقرر فيها الزاوية هى مباراة الكاميرون، وكان قبلها مباراة كوت ديفوار، ورأى انبهار وسائل الإعلام فى كوت ديفوار بركلة الجزاء، فقرر أن يقف لحظات قبل تسديد الركلة أمام الكاميرون، وفى مباراة السنغال فى أمم أفريقيا كنت أفكر فى تغيير رأيى بالنسبة لزاوية ركلة الجزاء.

وأشار لاعب الزمالك عن سر الاحتفال بالبوكس مع شيكابالا قائلا إنه تردد فى السوشيال ميديا أن هناك أزمة نشبت بينه وبين شيكابالا فى التدريبات رغم أن شيكا لم يحضر فى هذا اليوم للتدريب، وفى المباراة التالية قرر أن يحتفل مع شيكا ومحمود علاء بالهدف بهذه الطريقة.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.