شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم المقاولون العرب 2 - 1 ويعتلى صدارة دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة، فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الثالث من مسابقة دورى نايل 2023 /2024.

تقدم سموحة في الدقيقة 18 بعد ركنية وصلت لأقدام مصطفى البدرى الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، وتعادل المقاولون في الدقيقة 30 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق جوزيف أوتشايا بتسديدة ذكية في الزواية اليسرى للمرمى، وعاد سموحة للتقدم من ركلة الجزاء عن طريق فادي فريد بتسديدة قوية في منتصف المرمى.

بهذه النتيجة، يحتل فريق سموحة المركز الأول فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 7 نقاط. حيث فاز الفريق فى مباراتين وتعادل فى مباراة ولم يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، حيث تعادل فى مباراة وخسر مباراتين ولم يحقق أى فوز، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سموحة في دوري نايل كالتالي: "حراسة المرمى : محمود أبو السعود، وخط الدفاع : أحمد علاء ، لؤي وائل ، عماد الدين أبو بكر، وخط الوسط : جوزيف أوشايا ، أحمد فوزي ، أحمد الشيمي ، محمد شوقي غريب، خط الهجوم :عبد الرحمن جبنة ، محمد سالم ، أمادو نياص".

فيما جاء تشكيل سموحة لمواجهة المقاولون العرب كما يلي: "حراسة المرمى : الهاني سليمان، وخط الدفاع : محمود وحيد ، أحمد حكم ، محمد المغربي ، شريف رضا، وخط الوسط : عمرو قلاوة ، حمدي علاء ، أحمد خالد، وخط الهجوم : لحسن دحدوح ، مصطفى البدري ، فادي فريد".