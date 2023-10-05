شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فوز فريق حسن شحاتة على محمود بكر 5/4 بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق حسن شحاتة بقيادة طارق السيد على نظيره فريق محمود بكر بقيادة أحمد الكاس بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت الفريقين فى برنامج كابيتانو اليوم. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل سلبيا، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والتى حسمت المباراة بفوز فريق حسن شحاتة.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.