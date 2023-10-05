شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: شرف لى التواجد فى "كابيتانو مصر" وطارق السيد سبب انضمامى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، أن شرفا له تواجده فى برنامج "كابيتانو مصر"، والتواجد مع اللاعبين خلال حلقة اليوم من الموسم الثانى، وقال زيزو فى برنامج كابيتانو مصر إن طارق السيد من أسباب انضمامه للزمالك، حيث كان طارق السيد يدرب المنيا، وهو كان من محافظة المنيا.

وشهدت حلقة اليوم تواجد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من اللاعبين.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.