شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية تحت 20 سنة يواصل معسكره بحضور عامر حسين ودينا الرفاعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى منتخب مصر للكرة النسائية للناشئات تحت 20 سنة مرانه اليوم، والذى أقيم على ملعب استاد الجامعة، استعدادا للمبارة الأولى ضد منتخب ساو تومي والمقررة يوم 8 أكتوبر 2023.

وحرص عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ودينا الرفاعي عضو المجلس والمشرف على الكرة النسائية على متابعة المران.