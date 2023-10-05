شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية تحت 20 سنة يواصل معسكره بحضور عامر حسين ودينا الرفاعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى منتخب مصر للكرة النسائية للناشئات تحت 20 سنة مرانه اليوم، والذى أقيم على ملعب استاد الجامعة، استعدادا للمبارة الأولى ضد منتخب ساو تومي والمقررة يوم 8 أكتوبر 2023.
وحرص عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ودينا الرفاعي عضو المجلس والمشرف على الكرة النسائية على متابعة المران.
وانطلق الأربعاء الماضى معسكر منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة ضد ساو تومى فى تصفيات أفريقيا، والمقرر إقامتهما على استاد الإسكندرية الدولي، بعدما استقر الجهاز الفني على انطلاق المعسكر شابات الفراعنة اليوم استعدادا لمواجهتي ساو تومي ذهابا وإيابا في التصفيات الأفريقية، حيث تقام مواجهة الذهاب يوم 8 أكتوبر المقبل، فيما تحدد يوم 13 من الشهر نفسه لمباراة الإياب.
وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، اخطارا من نظيره الأفريقي، بتحديد موعد مباراتي منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا أمام نظيره ساو تومي في تصفيات أفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بكولومبيا المقرر لها العام المقبل.
ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفني، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.
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