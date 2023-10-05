شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون فى كابيتانو مصر يزورون بانوراما حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص برنامج كابيتانو مصر على تنظيم زيارة للاعبين المشاركين خلال الموسم الجارى من البرنامج إلى بانوراما حرب أكتوبر، للاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على النصر.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.