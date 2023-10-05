أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 5 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 5 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها كهربا يغيب عن مباراة الأهلى والإسماعيلى بسبب الإيقاف فى الدورى.

كهربا يغيب عن مباراة الأهلى والإسماعيلى بسبب الإيقاف فى الدورى

يغيب محمود كهربا، مهاجم النادى الأهلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى نايل، وذلك تنفيذاً لعقوبة الإيقاف.

الأهلي يبدأ الاستعداد للإسماعيلى.. كولر يحاضر اللاعبين واستشفاء للأساسيين

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي الأحد المقبل التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يعلق على عروض التعاقد مع محمد عبد المنعم

قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، إن محمد عبد المنعم مدافع الفريق لم يتلق أي عروض احترافية خلال الفترة الماضية.

كولر يطمئن على السولية ونيدفيد وصلاح محسن في جلسة مع طبيب الأهلي.. صورة

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق على هامش مران اليوم، الخميس، للاطمئنان على الحالة الطبية الخاصة بلاعبي الفريق.