شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: فادى فريد لاعب مميز لكننا سنعاقبه لتسديد ضربة الجزاء فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي، مدرب سموحة، توقيع عقوبة على لاعبه فادي فريد، رغم تسجيله هدفًا أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري.

وأضح سامي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1: "أعرف فريق المقاولون جيدًا، وأعلم أسلوب لعبهم بشكل مميز، فهم يلعبون على نقاط معينة، وعملنا عليها بشكل مميز، وأي كرة تُقطع تمثل خطورة علينا".

وكشف المدير الفني لفريق سموحة: "المباراة كانت معلقة وكنت (متشعلق) في 3 نقاط قبل التوقف الدولي، ولكن في النهاية أهنئ اللاعبين على روحهم القتالية داخل الملعب".

وتابع سامي: "فادي فريد لاعب مميز، وخروجه من الملعب بسبب شكواه من الإصابة، وليس له علاقة بتسديد ركلة الجزاء، الموضوع لا يُقبل وهناك عقوبة سيتم توقيعها على فادي فريد بالتأكيد، لأنه رقم 2 في تسديد ركلات الترجيح، رقم 1 هو عمرو قلاوة".

واختتم مدرب سموحة تصريحاته: "بكل الحب والهدوء سنوقع عقوبة على فادي فريد لأنه نظام النادي وقوانينه، لكنه لاعب مميز في النهاية".

وحقق فريق سموحة، فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الثالث من مسابقة دورى نايل 2023 /2024.

تقدم سموحة في الدقيقة 18 بعد ركنية وصلت لأقدام مصطفى البدرى الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، وتعادل المقاولون في الدقيقة 30 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق جوزيف أوتشايا بتسديدة ذكية في الزواية اليسرى للمرمى، وعاد سموحة للتقدم من ركلة الجزاء عن طريق فادي فريد بتسديدة قوية في منتصف المرمى.

بهذه النتيجة، يحتل فريق سموحة المركز الأول فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 7 نقاط. حيث فاز الفريق فى مباراتين وتعادل فى مباراة ولم يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، حيث تعادل فى مباراة وخسر مباراتين ولم يحقق أى فوز، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف.