شكرا لقرائتكم خبر عن إيسايلا: تعادل الوصل مع خورفكان أشبه بحادث سير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

قال المدرب الروماني دانيال إيسايلا المدير الفني السابق لبني ياس والجديد لعجمان والذي حل خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي ان تعادل الوصل وخورفكان 3-3 رغم ان الأخير لعب بتسعة لاعبين وكان متأخراً صفر-3 أشبه بحادث سير.

وقال إيسايلا قبل مباراة عجمان مع الوصل في دوري أدنوك: بلاشك تنتظرنا مباراة صعبة وفي نفس الوقت مهمة للفريقين وسنواجه منافس صعب وقوي ويطمح في المنافسة على كل البطولات وحقق الفوز في 3 مباريات سابقة وتعادل 3-3 في مباراته الأخيرة مع خورفكان،وهذا التعادل شبيه بحادث السير لأنه أمر غير متوقع كون الفريق الأصفر كان متقدماً بثلاثية نظيفة والفريق الأخضر كان منقوصاً ليس لاعباً واحداً بل لاعبين اثنين.

وتابع: اما عن مباراتنا مع الوصل فأعتقد ان منافسنا سيكون أكثر تركيزاً،ونحن علينا ان ننسى الماضي،وأن نفتح صفحة جديدة يكون عنوانها التركيز في كل المباريات القادمة،وصحيح انني أشرفت على الفريق قبل 3 أو 4 أيام ولكن بطبيعة الحال أعرف فريق نادي عجمان ولاعبيه منذ ان كنت مدرباً لبني ياس وأعرف الوصل جيداً أيضاً.

وأكد إيسايلا" ماتعرض له عجمان في الجولات الماضية لم يكن متوقعاً من المحللين والنقاد والمدربين ومن الشارع ارياضي بصفة عامة وبلاشك ان النتائج غير مرضية للإدارة والجمهور وبطبيعة الحال يجب ان نضع أنفسنا أمام حقيقة ان الفرق المنافسة تتعامل مع عجمان الموسم الماضي وليس عجمان الأربع جولات من دوري الموسم الحالي،ومن الصعب لأي مدرب ان يحلل أو يعالج كل مشاكل الفريق خلال أربعة أيام ولكن ماتوصلت إليه خلال هذه الفترة الوجيزة ان مشكلة الفريق الكبرى والأساسية ان هناك حوالي 8 لاعبين يعانون من الإصابة وعلينا التضحية والعمل بكل جدية وان نعمل على إيجاد الحلول وليس الأعذار ومباراتنا مع الوصل هي الأولى لي مع عجمان في الدوري وسوف نرى ماذا سيحدث.