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استدعاء ميسي المصاب لتشكيلة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينس أيرس - (رويترز)

انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الخميس، إلى تشكيلة المنتخب الأرجنتيني للمباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، رغم إصابة أبعدته عن الملاعب مع فريقه الأمريكي إنتر ميامي.

وغاب المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً عن آخر أربع مباريات لميامي، بسبب مشكلة عضلية أصيب بها الشهر الماضي.

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز في مباراتها الافتتاحية بالتصفيات أمام الإكوادور بهدف من ركلة حرة، لكنه لم يلعب في المباراة الثانية ضد بوليفيا.

ولم تضم التشكيلة المكونة من 34 لاعباً التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني اللاعب المصاب أنخيل دي ماريا، لكنها ضمت باولو ديبالا الذي استعاد لياقته.

وتستضيف الأرجنتين منافستها باراجواي على ملعب مونومنتال في بوينس أيرس في 12 أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن تواجه بيرو على الملعب الوطني في ليما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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