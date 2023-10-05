شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء ميسي المصاب لتشكيلة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينس أيرس - (رويترز)

انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الخميس، إلى تشكيلة المنتخب الأرجنتيني للمباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، رغم إصابة أبعدته عن الملاعب مع فريقه الأمريكي إنتر ميامي.

وغاب المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً عن آخر أربع مباريات لميامي، بسبب مشكلة عضلية أصيب بها الشهر الماضي.

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز في مباراتها الافتتاحية بالتصفيات أمام الإكوادور بهدف من ركلة حرة، لكنه لم يلعب في المباراة الثانية ضد بوليفيا.

ولم تضم التشكيلة المكونة من 34 لاعباً التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني اللاعب المصاب أنخيل دي ماريا، لكنها ضمت باولو ديبالا الذي استعاد لياقته.

وتستضيف الأرجنتين منافستها باراجواي على ملعب مونومنتال في بوينس أيرس في 12 أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن تواجه بيرو على الملعب الوطني في ليما.