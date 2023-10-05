شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للعلوم الرياضية» يطلق دبلوم التميز لتعزيز الاحترافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أطلق مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي التايع للهيئة العامة للرياضة الدبلوم التنفيذي في التميز المؤسسي والإبداع والابتكار الرياضي، وهو برنامج تعليمي متقدم مصمم لتزويد العاملين في صناعة الرياضة بالمعرفة والمهارات اللازمة للتميز في إدارة المؤسسات والأحداث الرياضية على المستويات كافة، علماً بأن الدبلوم هو الأول من نوعه في المجال مشمولاً بالاعتماد الأكاديمي.

وكشف عبد الله محيوه رئيس مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي ل«الخليج الرياضي» عن التفاصيل، مشيراً إلى أن هدف البرنامج هو تطوير القدرات الإدارية ومهارات القيادة، وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحسين التسويق وزيادة الجماهير علاوة على استخدام التحليلات والبيانات، وزيادة التواصل، وتعزيز الجودة والاحترافية وتطوير مشروعات وأفكار جديدة.

وأضاف محيوه: «الدبلوم الجديد يأتي ضمن مبادرات وأهداف المركز المستمرة الرامية لتزويد العاملين في المجال بأحدث المستجدات في العمل المؤسسى، تماشياً مع آخر التطورات ومن ضمنها صدور القانون الجديد للرياضة الحاكم لهذا القطاع الحيوي بما له من أثر في تأطير وتنظيم العمل برمته، ومن أهم الموضوعات التي يتضمنها المحتوى الدراسي تصنيف وهيكلة المؤسسات الرياضية، وتصميم المشروعات التحولية، وطرق التفكير الإبداعي، وآليات تصميم المبادرات الابتكارية في المؤسسات الرياضية بالإضافة إلى مهارة القائد الرياضي المبدع والمبتتكر، والتميز المؤسسي وآليات التنافسية».

وعن مدة وموعد وفترة الدراسة قال: تم فتح باب التسجيل للراغبين في الدراسة وفق شروط معينة بأن يكون المتقدم للدراسة حاصلاً على مؤهل دراسي يعادل درجة البكالوريوس على الأقل وستقتصر الدراسة على 20 دارساً فقط ممن تقدموا أولا، وسيغلق الباب قبل بدء الدراسة المقررة منتصف الشهر الجاري لمدة 8 أسابيع (أيام الأربعاء والخميس والجمعة) بإجمالي 120 ساعة تدريبية.