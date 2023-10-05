شكرا لقرائتكم خبر عن ديشان: مبابي لا يمكن أن يكون سعيداً بمستواه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، الخميس، إن كيليان مبابي لا يمكن أن يشعر بالرضا عن مستواه في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إعلان تشكيلته لمواجهة هولندا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم ومباراة ودية أمام أسكتلندا.

وعانى مبابي هذا الموسم رغم تسجيله سبعة أهداف في الدوري الفرنسي لصالح باريس سان جيرمان.

وخسر باريس سان جيرمان 4-1 أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ولم يكن لمبابي أي تأثير يذكر في المباراة التي أقيمت في ملعب سانت جيمس بارك.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي «إنه ليس في أفضل حالاته، تماماً مثل نتائج ناديه. من الواضح، رغم كل الإمكانات الحقيقية التي يملكها، فإن هذا التراجع يؤثر في الفريق.

«هذه ليست المرة الأولى، ولا الأخيرة، التي يمر فيها بفترات يتراجع فيها أداء مبابي. ربما لم يخض استعدادات قوية خلال فترة الصيف».

ويؤمن ديشان بقدرة مبابي على استعادة مستواه.

وقال: «لكنني لست قلقاً عليه أو على روحه التنافسية. أعرفه جيداً. لا ينبغي أن يكون راضياً في الوقت الحالي. حتى عندما يؤدي بشكل جيد، فهو يريد أن يفعل ما هو أفضل».

وتسافر فرنسا إلى أمستردام لمواجهة هولندا في 13 أكتوبر/ تشرين الأول. وتتصدر فرنسا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

ويستضيف منتخب فرنسا منتخب أسكتلندا في ليل في 17 أكتوبر.