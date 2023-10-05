شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يتصدر الدوري السعودي.. والشباب يتعثر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

صعد التعاون إلى صدارة دوري المحترفين السعودي بصورة مؤقتة بعد فوزه العريض على ضيفه الطائي 3-0 في افتتاح الجولة التاسعة التي شهدت الخميس ثلاث مباريات أخرى.

ورفع«السكري» رصيده إلى 22 نقطة متخطياً الهلال المتصدر بفارق نقطتين والاتحاد بثلاث نقاط، قبل أن يواجه الهلال السبت مضيفه الأخدود، ويلتقي الاتحاد الجمعة بغريمه الأهلي.

يدين فريق المدرب البرازيلي شاموسكا بفوزه السابع في الدوري والثالث توالياً إلى الغامبي موسى بارو والبرازيلي جواو بدرو والإسباني ألفارو ميدران الذي تولوا مهمة التسجيل في الدقائق 11 و13 و57.

وتجمد رصيد الطائي الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي عند 7 نقاط متراجعاً للمركز الخامس عشر في مؤشر ليس في صالح المدرب الروماني ريجيكامب.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد،أنقذ المدافع البرازيلي أياغو فريق الشباب من الخسارة الخامسة عندما أدرك لفريق المدرب الأرجنتيني المؤقت خوان التعادل أمام الرياض 2-2 في الدقيقة 88،ليصبح رصيد الأول 9 نقاط في المركز الحادي عشر،والثاني في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

تقدم الرياض الذي كسب نقطته الثامنة عن طريق أنتوني غراي في الدقيقة 36،وأدرك المغربي غانم سايس «المدافع» التعادل الأول للشباب في الدقيقة 53 قبل أن يتلقى مرمى حارسه الكوري سيونج هدفاً ثانياً للرياض في الدقيقة 73 بواسطة خواتمي، لكن المدافع الشبابي الآخر أياغو رفض الخسارة وأعاد «الليث» للمباراة.

وواصل ضمك انتفاضته بفوز عريض على ضيفه الحزم آخر الترتيب 4-1 رافعاً رصيده إلى 10 نقاط نقلته للمركز العاشر،واستمر الحزم على ثلاث نقاط في المركز الأخير.

سجل رباعية ضمك أسان سيساي وجورج كيفين وأحمد الزين وبرونو فيانا «في مرماه» عند الدقائق 16 و42 46 و63،وجاء الهدف الوحيد للضيوف عن طريق نواف الحبشي قبل 7 دقائق من نهاية المباراة.