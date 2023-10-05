شكرا لقرائتكم خبر عن مجيدي: لن يخدعنا تذيل حتا الترتيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أكد فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء أن الثقة والحماس كبيرين في فريقه لخوض مباراة حتا الجمعة ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين ومواصلة النتائج الإيجابية.

وقال مجيدي: جدول الترتيب لا يعكس المستوى الحقيقي لفريق حتا، ويجب أن نكون حذرين ونلعب بذكاء من أجل الحصول على نقاط المباراة.

وأشار مجيدي الى أنه رغم الفوز الكبير الذي عاد به فريقه من ملعب عجمان في الجولة الماضية لازالت هناك بعض الأخطاء والهفوات الدفاعية التي عمل على تصحيحها خلال التحضير الجيد للمباراة مع ضرورة المحافظة على نفس طريقة الأداء الهجومي، مشيداً بالعناصر الشابة التي تقدم أداء جيداً وأعطت الفريق قوة دفع كبيرة.

بدوره أكد اللاعب سالم راشد، أن جميع اللاعبين في أتم الجاهزية ولديهم العزم على مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث، محذراً من صعوبة المباراة خاصة وأن المنافس الحتاوي يرغب في تعديل وضعه وسيدفع بكل أسلحته.