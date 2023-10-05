شكرا لقرائتكم خبر عن بن دابل: البطائح جاهز فنياً ومعنوياً لمواجهة خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد سليمان بن دابل النقبي عضو مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم ومشرف الفريق الأول لكرة القدم اكتمال جاهزية فريقه لمواجهة خورفكان.

وقال ابن دابل إن الفريق كامل العدد باستثناء الموقوفين بداعي البطاقات، مؤكداً جاهزية «الأحمر» من كل النواحي فنياً وبدنياً ومعنوياً.

وتابع: صحيح أننا خسرنا آخر مباراتين أمام شباب الأهلي والجزيرة ولكن من حيث المستوى والمجاراة واللعب فقد كان فريقنا نداً للفريقين بشهادة الجميع، ولابد من ان نضع في الاعتبار ان الخسارتين اللتين تعرضنا لهما كان خلالهما الفريق منقوصاً بعد ان شهدتا طرد محترفين أجنبيين وأكملنا المباراتين بعشرة لاعبين، ونحن من جانبنا لم نكن راضين عن النتيجة ولكن راضين عن مردود الفريق الذي اجتهد وكان مشرفاً وبصراحة لم نكن نستحق الخسارة وثقتنا في اللاعبين والجهازين الفني والإداري كبيرة.

وأكد أن كل التدريبات جرت وسط أجواء سادتها الألفة وروح الفريق الواحد والهدف الواحد وهو تقديم أقصى جهد لأجل تحقيق الانتصارات، ونتمنى ان نشاهد نفس الروح التي شاهدناها في التدريبات التي تلت الخسارة من الجزيرة وآخرها تدريبات الأربعاء والخميس.

وأنهى حديثه بالقول: نعرف جيداً انه لا ينقص الفريق سوى قليل من الحظ في استثمار واستغلال الفرص التي يحصل عليها الفريق، ومباراة خورفكان لن تكون سهلة على الفريقين.