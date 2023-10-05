شكرا لقرائتكم خبر عن ساراغوسا: الفوز على البطائح مهم لخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

أكد الإسباني جيرارد ساراغوسا مدرب خورفكان،أن فريقه تنتظره مباراة مهمة أمام البطائح في دوري أدنوك للمحترفين، تتطلب القتال بقوة من أجل الفوز الذي يمثل خطوة مهمة ل«النسور» في جدول الترتيب.

وأضاف: ندرك جيداً صعوبة المواجهة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه البطائح الذي يعد من أفضل الفرق في المرتدات،مما يحتم علينا أن نكون في قمة التركيز الذهني والتحلي بالقوة والحماسة، مؤكداً ثقته الكبيرة في لاعبيه على الحضور الجيد وتقديم مباراة قوية واستثمار الحالة الإيجابية التي يعيشها الفريق بعد التعادل المثير مع الوصل في الجولة الماضية.

ونوه المدرب ساراغوسا أن الفريق سيفتقد بعض العناصر المهمة من بينهم الثنائي مسعود سليمان والأوزبكي عبدو لاييف بسبب الطرد إلا أنه عمل على تجهيز عدد من البدائل.

من جانبه أكد البرازيلي أنتونيو جونيور محترف خورفكان،أن الاستعدادات للمباراة جرت في أجواء جيدة.