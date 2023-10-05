شكرا لقرائتكم خبر عن العبري والعلي ينالان الشارة الدولية في المبارزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نال الحكمان الإماراتيان خليفة العبري وعبد العزيز العلي الشارة الدولية للتحكيم في رياضة المبارزة (B) ل(سلاح السابر) بعد اجتيازهما اختبارات التحكيم من الاتحاد الدولي للعبة التي أقيمت فى كازاخستان على هامش بطولة آسيا تحت 23 عام التي أختمت الأربعاء.

وقدم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للعبة، التهنئة إلى الحكمين الدوليين على هذه الخطوة الهامة،وأعتبر ان حصولهما على الشارة الدولية يعد مكسباً لرياضة المبارزة الإماراتية وتجسيداً لاستراتيجية الاتحاد في نشر اللعبة والاهتمام بكوادرها وتنميتها سواء على صعيد اللاعبين أو المدربين أو الحكام.(وام)