شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد السابق: الدوري الإماراتي في تطور مستمر ومستقبله واعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبو ظبي - وام

أكد دوايت يورك، النجم السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، متابعته الجيدة للدوري الإماراتي، ومعرفته بفرق المسابقة واللاعبين، مشيراً إلى أنه يتابع التطور المستمر للبطولة على كافة الأصعدة، وكذلك الحضور الجماهيري الذي أصبح أيقونة للمسابقة.

وقال النجم السابق في تصريحات لوام خلال مشاركاته في «منتدى صناعة الرياضة 2023»: «الإمارات أصبحت لها مكانة خاصة لي ولأسرتي؛ حيث أقيم في دبي منذ سنوات. بلد رائع للغاية به كل مقاومات النجاح. فرق العين وشباب الأهلي، والجزيرة لديها إمكانيات فنية رائعة، وقادرة على تحقيق إنجازات قارية».

وأعرب يورك عن أمله في قيادة أحد الفرق الإماراتية بعد النجاحات التي حققها في الفترة الماضية مع فريق ماكارثر وتتويجه بكأس استراليا الموسم الماضي في أول تجربة تدريبية.وتحدث عن تواجد النجم الاسباني أندريه أنييستا في صفوف فريق الإمارات، مؤكداَ أنها تجربة متميزة ستحقق النجاح.

وعن رأيه في أداء منتخب الإمارات خلال الفترة الماضية مع المدرب باولو بينتو حيث يستعد حاليا للمشاركة في كأس آسيا 2024، قال يورك: «منتخب الإمارات بحاجة لتحقيق لقب بطولة كبيرة للعودة مجددا، وهو قادر على ذلك، فالمنتخب لديه مجموعة مميزة من اللاعبين. كرة القدم هي اللعبة الأولى في الإمارات، ما سيكون له دور في مساعدة اللاعبين على الارتقاء بالمستوى الفني».