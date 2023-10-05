شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة ضيف بني ياس.. و«ديربي» بين البطائح وخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

تفتتح مساء اليوم الجمعة منافسات المرحلة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين بإقامة 3 مباريات، أهمها في ملعب الشامخة الذي يحتضن لقاء «حساساً» بين بني ياس صاحب الأرض وضيفه الوحدة. ويلتقي في الثانية اتحاد كلباء مع حتا الأخير، بينما يواجه في المبارة الثالثة البطائح ضيفه خورفكان.

يريد الوحدة الخامس (6 نقاط) البحث عن السعادة التي أضاعها في المرحلة السابقة، حين يحل ضيفاً على بني ياس الثامن (3 نقاط) في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول بالنسبة إلى الضيوف.

ويأمل الوحدة نيل السعادة الثالثة، بعدما عرف مرارة الخسارة مرتين، في أول 4 جولات، مما ساهم في ابتعاده بفارق 6 نقاط عن ثنائي القمة العين وشباب الأهلي.

وإذا كانت الكفة تميل لصالح «العنابي» على صعيد المواجهات المباشرة في المحترفين (13 فوزاً للوحدة مقابل 4 للسماوي)، فإن صاحب الأرض يعول على سلسلة النتائج الإيجابية التي حصدها في الشامخة، حيث فشل الفريق الضيف في تحقيق الانتصار في آخر 4 زيارات (فوز لبني ياس مقابل 3 تعادلات). وتعثر بني ياس في المرحلتين السابقتين، حين خسر أمام الوصل قبل أن يتعادل سلباً مع ضيفه الإمارات.

ويعاني الفريق السماوي من لعنة غياب الانتصارات في الدوري، بعدما اقتصر رصيده على تحقيق فوز واحد في آخر 9 مباريات لعبها في المسابقة ( خسر في خمس مباريات وتعادل في ثلاث).

البطائح * خورفكان

يستقبل البطائح الحادي عشر (4 نقاط) في الخامسة و20 دقيقة مساء، ضيفه خورفكان التاسع (4 نقاط) في مباراة «ديربي».

يريد الفريقان ضمان إبعاد شبح الخسارة، بعدما مني صاحب الأرض بمرارة الهزيمة في آخر جولتين أمام شباب الأهلي والجزيرة على التوالي، مما سيحفز رجال المدير الفني الروماني رادوي على بذل المزيد من الجهد لضمان إبعاد شبح الخسارة، وإن كان سيعاني غياب البرازيلي الموقوف هنريكي.

وسيدخل الضيف الأخضر لقاء اليوم بمعنويات التعادل المثير والدراماتيكي مع الوصل في المرحلة السابقة، وهو ما منح الفريق جرعة ثقة من أجل الابتعاد عن دائرة المهددين.

وستكون المباراة استثنائية للاعب البرازيلي لورينسي الذي سيعود إلى ملعب خالد بن محمد ليلاقي زملاء الأمس، أملاً في قيادة خورفكان نحو كسب العلامة الكاملة وتعزيز موقعهم في جدول الترتيب.

اتحاد كلباء * حتا

يستقبل اتحاد كلباء (4 نقاط) في الخامسة و20 دقيقة مساء ضيفه حتا الأخير (دون نقاط)، في مباراة تمثل فرصة سانحة للفريق المضيف من أجل كسب النقاط الثلاث وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وتنفس كلباء الصعداء في الجولة السابقة بفوزه الكبير على عجمان بخماسية، في ليلة تألق بها الإيراني مهدي قائدي الذي سجل ثنائية، ووضع السلوفيني أندريس بصمته التهديفية الأولى. ويحتاج «النمور» إلى ترتيب أوراقه الدفاعية، وضمان الحد من الأخطاء والثغرات التي جعلت شباك الفريق تهتز في 11 مرة، ليكون ثاني أضعف الفرق تهديفياً بعد عجمان (18 هدفاً).

ويبحث حتا عن ضمان الحصول على أولى النقاط، حتى يتمسك بخشبة الخلاص التي تساعده على الخروج من النفق المظلم، بعدما اكتفى بالحصول على صفر من النقاط في أول 4 جولات.

ويدرك الضيف أنه يحتاج إلى تفعيل الشق الهجومي، والبحث عن الوصول إلى شباك أصحاب الأرض، خاصة أن الفريق لم يفلح في تسجيل سوى هدف وحيد في 360 دقيقة حتى الآن هذا الموسم.