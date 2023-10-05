الامارات | «الجوجيتسو» يُهدي الإمارات 4 ميداليات في «الآسياد»   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى أبطال الإمارات للجوجيتسو أربع ميداليات ملونة لبعثة الدولة المشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغتشو بالصين خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى الثامن من أكتوبر.

جاء ذلك خلال منافسات اليوم الأول التي شارك بها المنتخب الوطني.

وحصد خالد الشحي الميدالية الذهبية في وزن 62 كغم، إثر تغلبه على زميله خالد البلوشي الذي فاز بالفضية في نهائي إماراتي خالص. كما فازت بلقيس الهاشمي بفضية وزن 48 للسيدات، وأحرز محمد السويدي فضية وزن 69 كغم.

ويشارك منتخب الجوجيتسو اليوم في ثلاثة أوزان: هي 52 و57 للسيدات، و77 للرجال. وسيمثل الإمارات فيها كل من حصة الشامسي وشمسة العامري في وزن 52 كغم، وهيا الجهوري وأسماء الحوسني في وزن 57 كغم، وفراج العولقي ومهدي العولقي في وزن 77 كغم للرجال.

وارتفع حصاد الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية إلى 11 ميدالية ملونة، بواقع ذهبيتان وأربع فضيات وخمس ميداليات برونزية تحققت في أربع رياضات، هي: الجودو، الجوجيتسو، الدراجات، والفروسية.

واحتلت الإمارات المركز الرابع عربياً بجدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية مع نهاية اليوم الثاني عشر، وفي المركز الـ19 بالجدول العام.

من جانبه، أهدى رئيس البعثة محمد الظاهري، إنجاز المنتخب إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، وكل شركاء ورعاة الاتحاد، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات كانوا عند حسن الظن بهم في اليوم الأول، وبذلوا جهداً كبيراً، خصوصاً أن الإمارات شاركت بستة لاعبين ولاعبات، صعد منهم أربعة إلى منصات التتويج في تلك الدورة القوية التي تحظى بمشاركة كل نجوم وأبطال آسيا.

وأكد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، فارس المطوع، أن إنجاز المنتخب الوطني للجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 يدعو للفخر والاعتزاز بأبطال رياضيين يدركون قيمة وأهمية الإنجاز، ويبذلون الغالي والنفيس من أجل رؤية علم الوطن عالياً على منصات التتويج، مثمناً الروح العالية والأداء البطولي للاعبين في مختلف الأوزان التي تحقق خلالها أربع ميداليات ملونة، أسهمت في تعزيز موقع دولة الإمارات في جدول الترتيب العام للميداليات بإجمالي 11 ميدالية، مع إمكانية زيادة غلة الميداليات في قادم المسابقات الرياضية التي تعد فرصة لحصد المزيد من الميداليات الملونة.

من جانبه، أكد مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو مبارك المنهالي، أن المنافسات كانت قوية كما كان متوقعاً، وأن أربعة من ستة من أبناء وبنات الإمارات صعدوا إلى المباراة النهائية في ثلاثة أوزان، مشيراً إلى أنه يتوقع زيادة حصيلة المنتخب.

ويخوض المنتخب الوطني للشطرنج، اليوم، منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الفرق للسيدات، بمشاركة: عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، وروضة السركال. كما يشارك المنتخب الوطني لقفز الحواجز بمسابقة الفردي.

الشحي: أوفيت بالوعد

عبّر اللاعب خالد الشحي عن سعادته بالميدالية الذهبية التي توج بها، مؤكداً أنه يهديها إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، وأسرته التي تدعمه بكل قوة في هذه الرياضة التي يقضي معها معظم أوقاته.

وقال الشحي: «بعد الفوز بذهبية آسيا هذا العام، وعدت رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عبدالمنعم الهاشمي، بذهبية الآسياد، وفرحتي كبيرة اليوم لأنني أوفيت بوعدي، ولن أتوقف عن التدريبات أو أخلد للراحة قبل الفوز بذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر المقبل». وعن لحظة عزف السلام الوطني لدولة الإمارات وهو على منصة التتويج، قال الشحي «بالفعل لحظة لا تنسى، شعرت فيها بفرحة غامرة، وكادت دموعي تفيض من عيني، لأنني انتظرتها طويلاً».

• الإمارات تصعد إلى المركز الرابع عربياً في جدول الترتيب برصيد 11 ميدالية ملونة.