شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: المقاولون فى مرحلة بناء.. وأهدرنا فرصة سهلة أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن الخسارة التي تلقاها أمام سموحة بنتيجة 2-1، مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدوري المصري الممتاز، ترجع لعدة أسباب يتعلق أحدها ببناء فريق جديد.

وأوضح غريب في المؤتمر الصحفي: "رأينا كم الفرص الخطيرة التي أتيحت لنا ولكن في الحقيقة سموحة كان له فرص أخرى أيضًا، نحن نبني فريقًا جديدًا وهناك عناصر كثيرة رحلت في الموسم الماضي".

وأكمل المدير الفني للمقاولون العرب: "لم نصل للمستوى المطلوب والذي نتمناه ولكن أمامنا الوقت من أجل أن يتحسن الفريق، وقمنا بالعديد من الكرات العرضية ولكن للأسف لم نستغلها وفي النهاية أهنئ سموحة على الفوز".

وحقق فريق سموحة فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الثالث من مسابقة دورى نايل 2023 /2024.

تقدم سموحة في الدقيقة 18 بعد ركنية وصلت لأقدام مصطفى البدرى الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، وتعادل المقاولون في الدقيقة 30 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق جوزيف أوتشايا بتسديدة ذكية في الزواية اليسرى للمرمى، وعاد سموحة للتقدم من ركلة الجزاء عن طريق فادي فريد بتسديدة قوية في منتصف المرمى.

بهذه النتيجة، يحتل فريق سموحة المركز الأول فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 7 نقاط. حيث فاز الفريق فى مباراتين وتعادل فى مباراة ولم يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، حيث تعادل فى مباراة وخسر مباراتين ولم يحقق أى فوز، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف.