شكرا لقرائتكم خبر عن هانى برزى: أتعجب من عدم وجود إعلانات على قميص الزمالك أو داخل النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هانى برزى، المرشح على عضوية فوق السن، ضمن قائمة حسين لبيب في انتخابات نادى الزمالك المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري: "عندما عدت للنادى وجدت الأمور بعيدة تمامًا عن الفكر الإدارى، وتعجبت أن يكون الزمالك بهذا الوضع".

وأضاف خلال تصريحاته في ندوة الخليج 365: "ترشحت في تلك الانتخابات وتواجدت في لجنة إدارة الزمالك السابقة بصفتى زملكاوى ومُحب للنادى، وهدفى تغيير الزمالك للأفضل، والنهوض بفريق الكرة، كما أن هدفى النهوض بالرياضة في مصر بشكل عام، لأننا متأخرين جدًا في هذا المجال مقارنة بالدول العربية المجاورة".

وأردف: "قبل العمل لا بد أن أشاهد الوضع بالكامل أمامى لرسم خارطة الطريق وتحديد الأمال التي سنسعى للوصل إليها، وهدفنا جميعًا كقائمة هي مصلحة نادى الزمالك".

واستكمل برزى تصريحاته: "هل يُعقل قميص نادى الزمالك، لا يحمل إلا إعلان واحد، والنادى بأكمله لا يوجد به لافتة إعلانية.. هذا جعلنا أضحوكة للناس، وسنعمل في صمت لمدة 6 أشهر أو سنة حتى نصلح ماتم افساده في الأعوام السابقة".

وكان أعضاء قائمة حسين لبيب، المرشح على رئاسة نادى الزمالك، زاروا مقر مؤسسة الخليج 365، اليوم، الخميس، وكان فى استقباله قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، وعمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة وأحمد توفيق رئيس القسم الرياضى.

واطلع أعضاء قائمة حسين لبيب على سير العمل فى صالة تحرير الخليج 365، وتعرف على ماكينة عمل إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالجريدة، مؤكدين أنه يتابع كل جديد عن الأخبار الرياضية فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وكشف أعضاء قائمة حسين لبيب أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية تعد من أهم المواقع فى الوطن العربى، وتحظى بنخبة من المحررين الذين يتبعون أقصى درجات المهنية في التناول والسرد وتغطية المؤسسات والهيئات المختلفة، ما أكسبها ثقة كبيرة لدى الشارع الرياضي.

وهنأ أعضاء قائمة حسين لبيب الأستاذة عُلا الشافعي على توليها منصب رئيس تحرير الجريدة، على هامش زيارتهم التي امتدت قرابة الثلاث ساعات، وعقدت ندوة مع القسم الرياضي بالجريدة.

وحضر من قائمة حسين لبيب كل من، حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة، وهشام نصر المرشح على مقعد النائب، وحسام المندوه المرشح على أمانة الصندوق، وعضوية فوق السن كلاً من.. هانى شكرى، هانى برزى، أحمد سليمان، حسين السيد، عمرو أدهم، ومحمد طارق، وعضوية تحت السن كلاً من أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر.