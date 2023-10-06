أفشة: الناجح بيعرف يرجع لمستواه ورجعته بتزعّل الكل

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلى، رسالة تتضمن معنى النجاح بالنسبة له، وكيف يعود الإنسان لمستواه حينما يتراجع، محددا مواصفات الإنسان الناجح من وجهة نظره.

ونشر أفشة رسالة عبر ستورى إنستجرام جاءت كالتالى:

على صعيد متصل، حجز فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تذكرة الصعود إلى نهائى كأس مصر 2023 بعد الفوز على نظيره إنبى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بنصف النهائى على استاد القاهرة الدولى.

ويشار إلى أن طرفى نصف النهائى الآخر الزمالك وبيراميدز وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولى يوم الاثنين 8 نوفمبر المقبل.

افتتح الأهلى مشواره فى هذه النسخة من كأس مصر بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد فى دور الـ32 للبطولة ثم تخطى عقب الداخلية بهدفين دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية.

فى المقابل افتتح إنبى مشواره فى البطولة بالفوز على لافيينا إف سى بثلاثية دون رد فى دور الـ32 ثم تخطى عقبة فيوتشر بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق فى دور الـ"16"، ثم تخطى الفريق البترولى عقبة النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الثمانية.