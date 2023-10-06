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اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتى غدا في دورى نايل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري أسماء حكام مباراتي غدا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الممتاز.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة الجونة يوم غد الجمعة على استاد الإسكندرية في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل، ويمتلك الاتحاد السكندري 3 نقاط في رصيده وهي محصلة فوز علي سيراميكا بهدف للأنجولي مابولولو فى أولى مباريات الفريقين بالدوري.

ويدير مباراة الاتحاد السكندري ضد الجونة الحكم أحمد حمدى، ويتولى نادر قمر الدولة مهمة حكم الفار، بينما يدير مباراة فاركو ضد سيراميكا الحكم وائل فرحان، ويتولى محمود الدسوقى حكم الفار.

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وأعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق الليلة، استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز، عصر غد الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

 

وشهدت قائمة زعيم الثغر لمواجهة الفريق الساحلي، غياب الجناح أحمد الشيخ، بسبب الإصابة، وجاءت اختيارات العشري لمباراة الجونة على النحو التالي: "المهدي سليمان وعمر صلاح، وهشام صلاح وأحمد ياسين، وسيف تقا ومحمود شبانه، وكريم الديب ومصطفى إبراهيم، وعمرو صالح ومورو ساليفو، وخالد الغندور وزغلول الدسوقي، وأحمد عيد ورجب عمران، وعمر الوحش وهاني الطامي، وبنجامين وبيكالي أوبامي، وأحمد عادل ومابولولو".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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